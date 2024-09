Porto Empedocle, cinque colpi di pistola contro l’abitazione di un 46enne: seconda intimidazione in pochi giorni

cronaca

Ad agire potrebbe essere stata la stessa "mano" criminale che nel primo caso ha sparato diversi colpi alla finestra e contro il prospetto dell'appartamento

Qualcuno ha preso nuovamente di mira l’abitazione del quarantaseienne empedoclino già bersaglio dell’intimidazione compiuta nella notte fra domenica e lunedì. E anche questa volta ha sparato sulla finestra contro la quale sono stati esplosi 5 colpi di pistola. Ad accorrere, ieri notte, in via Leonardo Sciascia a Porto Empedocle, sono stati i poliziotti del Commissariato “Frontiera”. Gli agenti, che già si stanno occupando delle indagini sul primo episodio e delle quattro pistolettate che hanno crivellato la macchina di una insegnante, hanno effettuato l’ennesimo sopralluogo e con loro anche il personale della squadra sopralluoghi della polizia Scientifica. Non ci sono certezze investigative, ma ad agire potrebbe essere stata la stessa “mano” criminale che nel primo caso ha sparato almeno otto colpi d’arma da fuoco alla finestra e contro il prospetto dell’appartamento. Informata del nuovo grave fatto la Procura della Repubblica di Agrigento. Le bocche di investigatori e inquirenti sono cucite. I poliziotti dovranno fare luce su questo nuovo atto delinquenziale. Nei minuti successivi è stata ancora una volta ascoltata la vittima, ma nulla si sa sul contenuto delle sue eventuali dichiarazioni. C’è il massimo riserbo da parte degli inquirenti. I poliziotti hanno cercato altri impianti di video sorveglianza lungo le strade che portano in via Leonardo Sciascia. La speranza è che qualche telecamera, possa avere ripreso qualcosa di utile all’attività investigativa.

