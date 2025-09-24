Porto Empedocle, Cisl e Cgil annunciano lo stato di agitazione dei lavoratori del Comune

Il caso

La decisione è stata presa durante un’assemblea proclamata dalle sigle sindacali della funzione pubblica che hanno raccolto le proteste dei dipendenti dell’Ente

Ritardi, mancate risposte alle sollecitazioni dei lavoratori e servizi per i cittadini a rischio: proclamato lo stato di agitazione del personale del Comune di Porto Empedocle.

La decisione è stata presa durante un’assemblea proclamata dalle sigle sindacali che hanno raccolto le proteste dei dipendenti dell’ente che ormai da tempo reclamano attenzione per la propria situazione.

Durante il confronto, al quale erano presenti anche i consiglieri comunali di opposizione, sono stati chiesti l’avvio della contrattazione decentrata per l’anno 2025, l’erogazione delle indennità di istituti obbligatori per il contratto e la ridistribuzione del personale in funzione dei fabbisogni dei settori, con vere e proprie disparità venutesi a creare nel trattamento riservato ai dipendenti.