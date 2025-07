Porto Empedocle, da Mare Nostrum dubbi sul dissalatore nell’area industriale Asi

Ambiente

ll Comitato Mare Nostrum «non crede alle rassicurazioni poco attendibili espresse circa la concreta volontà di ultimare il dissalatore fisso nell’area industriale Asi, ad est del porto di Porto Empedocle e ancor meno attendibile la possibilità di spostare quello mobile a Trapani». Secondo il Comitato, la conferenza stampa di due giorni fa, alla presenza del commissario per l’Emerganza idrica, Dell’Acqua, «non ha sciolto un solo dubbio».