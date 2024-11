Porto Empedocle, donna denunciata per abbandono di rifiuti

cronaca

I carabinieri l'hanno sorpresa mentre lasciava in strada un materasso matrimoniale

I carabinieri della Stazione di Porto Empedocle, nel corso di un servizio mirato al contrasto dei reati in materia ambientale, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento una 35enne del luogo, per il reato di abbandono di rifiuti. L’intervento è avvenuto in via Mazzini, dove i militari hanno colto la donna sul fatto mentre abbandonava un materasso matrimoniale, classificato come rifiuto urbano ingombrante, sulla pubblica via. Il gesto incivile, oltre a violare le normative vigenti in materia ambientale, contribuisce a creare degrado e rischi igienico-sanitari per la comunità. L’Arma è costantemente impegnata nel contrasto ai comportamenti illeciti legati alla gestione dei rifiuti, per la tutela del territorio e la salvaguardia dell’ambiente.

