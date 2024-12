Porto Empedocle, evento natalizio in piazza: bambini protagonisti

cultura & società

Il sindaco: "Grazie al dirigente, ai docenti e agli alunni dell’Istituto comprensivo Livatino per il grande lavoro svolto"

Momenti di grande allegria e coinvolgimento ieri pomeriggio per uno dei primi appuntamenti del ricco cartellone delle manifestazioni organizzate dall’amministrazione comunale per il periodo natalizio. Protagonisti assoluti sono stati i bambini, in particolare i piccoli alunni dell’Istituto comprensivo Livatino, artefici grazie al lavoro degli insegnanti, di due momenti di vero spettacolo. Il primo ai piedi del monumento raffigurante Luigi Pirandello in via Roma, poi sulle scale della Chiesa Madre e in piazza Kennedy con un concerto tenuto dall’orchestra composta dagli allievi dello stesso istituto comprensivo. Un pomeriggio nel corso del quale l’atmosfera natalizia ha caratterizzato le normali attività di via Roma e delle zone adiacenti, attirando l’attenzione anche di alcuni turisti di passaggio.

“Vedere tutti questi piccoli empedoclini in festa è per noi uno stimolo a dare ancora di più per il futuro della nostra città – sottolinea il sindaco Calogero Martello – e ringrazio la dirigenza e il corpo docente dell’Istituto comprensivo Livatino per il grande lavoro svolto, non solo nell’occasione, ma nella quotidiana azione educativa. Per quanto riguarda il prosieguo delle manifestazioni natalizie – aggiunge il primo cittadino – posso assicurare che gli empedoclini saranno gratificati come meritano, all’insegna dei momenti tipici della tradizione popolare, della cultura, della musica e dello spettacolo. Abbiamo puntato sulla qualità e sui valori pregnanti del Natale”.