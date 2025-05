Porto Empedocle, il dissalatore mobile non convince il Comitato Mare Nostrum: «Dubbi sul sito e sulle procedure»

la polemica

La crisi idrica e le procedure d'urgenza per realizzare l'impianto

Si è costituito a Porto Empedocle il comitato Mare Nostrum, composto da associazioni e liberi cittadini con lo scopo di vigilare sulla vicenda del dissalatore a Porto Empedocle. L’installazione dell’impianto rientra negli interventi previsti per far fronte alla crisi idrica che attanaglia la Sicilia. Però a differenza di Gela e Trapani, a Porto Empedocle sta creando incertezze e dubbi.

«Il sito prescelto – scrivon dal Comitato – per la realizzazione del dissalatore mobile, rientrante nell’area in concessione ENEL, non convince le associazioni e i cittadini. Tutti si sarebbero aspettati, per fatti logici, tecnici ed economici, che il sito prescelto fosse individuato nell’area ASI, in coincidenza con i siti già adibiti, nel passato, alla identica funzione, e pertanto già dotati delle infrastrutture civili, in acqua e a terra, utili e necessarie al completamento dell’impianto e al collegamento con la rete idrica principale».

«Secondo le associazioni, mancano i requisiti di provvisorietà per l’impianto in corso di realizzazione che, in relazione ai costi, alla potenzialità e alle opere civili sull’intero territorio comunale, appare quale impianto definitivo e non certo provvisorio, con ciò costituendo una negativa ipoteca su quella porzione di territorio per la quale, a fine concessione ENEL, era invece auspicabile una riconversione ambientale e turistica, oggi del tutto preclusa in relazione alla presenza di tale impianto di dissalazione».