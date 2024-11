Porto Empedocle, tolleranza zero per chi abbandona i rifiuti per strada

ambiente

Il Comune sta potenziando la dislocazione di fototrappole su tutto il territorio

Tolleranza zero per coloro i quali saranno scoperti a depositare spazzatura, infrangendo le regole sul corretto conferimento dei rifiuti. Per fronteggiare la recrudescenza di un fenomeno che devasta l’immagine della nostra comunità e nonostante gli appelli a un maggiore senso civico, l’amministrazione comunale sta potenziando la dislocazione di fototrappole su tutto il territorio di propria competenza, per immortalare gli incivili di turno nella flagranza dell’abbandono della spazzatura. Ma c’è di più.

Oltre alla sanzione amministrativa normalmente comminata, scatterà infatti anche la sanzione penale, in ossequio alla legge 137/2023 che stabilisce l’applicazione di un’ammenda penale – e non più di una sanzione amministrativa – nel caso di abbandono rifiuti, compiuto da soggetti che non sono titolari di imprese o responsabili di Enti.