Poste Italiane attiva a Castrofilippo e Sambuca di Sicilia le prime tre colonnine di ricarica nell’Agrigentino

Una capillare infrastruttura all’insegna del green per i piccoli centri siciliani

A Castrofilippo e Sambuca di Sicilia operative le prime tre colonnine elettriche dell’Agrigentino, installate grazie al progetto Polis – “Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, che ha come obiettivo quello di permettere la coesione economica, sociale e territoriale del Paese. L’intervento è parte del piano di installazione che coinvolge tutti gli uffici postali polis nei comuni sotto i 15.000 abitanti. In particolare, in provincia di Agrigento l’azienda ha già istallato 14 punti per la ricarica di auto elettriche, presto attivi e a disposizione dei cittadini.

Il programma di installazione passa attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con le istituzioni locali, dove ogni comune interessato potrà mettere a disposizione grazie all’infrastruttura di Poste Italiane – e senza alcun onere a carico dell’amministrazione, il servizio di ricarica, a cittadini e turisti, per veicoli elettrici presso i parcheggi (privati di Poste Italiane o pubblici) in prossimità di uffici postali. Una IDR fruibile, con scheda, come le altre disponibili sull’isola. Una infrastruttura a disposizione di tutti i 325 piccoli centri siciliani, che già serve 48 comuni con 170 punti istallati e che servirà a breve ulteriori 35 comuni siciliani già individuati.