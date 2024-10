Presentata la XVI edizione del Premio Internazionale Navarro

letteratura

Il tema di quest'anno è “Sicilia e sicilianità nella cultura letteraria internazionale”

La macchina organizzativa si è messa in moto: a maggio del prossimo anno si terrà la XVI edizione del Premio internazionale Navarro, promosso dal Distretto 108 YB – Sicilia del Lions Club. Sede dell’iniziativa la Sala della SicilBanca a Sambuca di Sicilia che ospiterà anche il IX Convegno di studi Navarriani sul tema “Le dimensioni dell’io in Emanuele Navarro della Miraglia e in Luigi Pirandello”. Il Premio è stato presentato nei giorni scorsi, nel corso di una conferenza stampa ospitata nei locali dell’Archivio di Stato di Agrigento e presenziata da Rossana Florio, dirigente dell’Archivio di Stato; dal sindaco Miccichè; dal presidente della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025; dalla direttrice scientifica del Convegno di Studi Navarriani, Gisella Mandino.

Il tema non vincolante della 16^ edizione del Premio internazionale Navarro è “Sicilia e sicilianità nella cultura letteraria internazionale” e prevede due sezioni. La prima, dedicata agli adulti, si centra sulla poesia singola, silloge inedita, libro di poesie edito; sulla narrativa edita e inedita; sul teatro e su saggi, articoli, tesi di laurea, studi monografici su Vincenzo Navarro o su Emanuele Navarro della Miraglia. La seconda è sezione è invece dedicata a fiabe e racconti dei giovani con un contest letterario dal titolo Ispirazioni d’Archivio, in sinergia con l’Archivio di Stato, dedicato agli studenti e connesso ad Agrigento Capitale della Cultura 2025.

“Il Premio – spiega Enzo Randazzo, presidente del Premio internazionale Navarro – ha un valore di testimonianza nei confronti di Vincenzo Navarro, scrittore e poeta di origini riberesi, e di Emanuele Navarro della Miraglia, nativo di Sambuca di Sicilia ma cittadino del mondo”.

Come si lega l’Archivio di Stato con il Premio internazionale Navarro? Lo abbiamo chiesto a Rossana Florio: “La collaborazione nasce dalla volontà di valorizzare le fonti archivistiche sul territorio dello storico circondario di Sciacca e valorizzare la dimensione narrativa degli archivi. Dare la possibilità, in questa occasione, agli studenti di ispirare i loro racconti alle fonti archivistiche rappresenta una modalità nuova per raggiungere sia le finalità del Premio, sia per far scoprire e conoscere l’Archivio e far comprendere ai giovani il valore e la funzione delle fonti archivistiche”.

“Non è una novità sposare la cultura in previsione del 2025 – dichiara il sindaco Miccichè – e il Premio Navarro ben si sposa con l’idea della comunione culturale tra i vari comuni dell’Agrigentino”.

E, rientrando tra le iniziative culturali promosse in occasione di Agrigento Capitale della Cultura 2025, il Premio Navarro si avvale del contributo della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025.