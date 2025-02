Protocollo d’intesa tra Asp di Agrigento e Medici senza Frontiere per l’assistenza dei migranti

immigrazione

Prevista la collaborazione tra personale sanitario

L’Asp di Agrigento e Medici Senza Frontiere hanno sottoscritto un accordo per migliorare la capacità di assistenza sanitaria alla popolazione migrante presente sul territorio provinciale. Il protocollo d’intesa sottoscritto fra i due enti è «finalizzato ad intensificare le azioni di cura per i migranti nella consapevolezza che il bacino territoriale di Agrigento sia interessato da un costante afflusso di persone provenienti dalle rotte migratorie del Mediterraneo e che, tra queste rotte, possano essere frequentemente individuate specifiche fragilità legate a condizioni patologiche acute o croniche che rappresentano un rischio per la salute individuale e della collettività».

L’accordo è stato firmato dai direttori generali di ASP Agrigento e Medici Senza Frontiere, rispettivamente, Giuseppe Capodieci e Stefano Di Carlo e prevede che il personale sanitario di entrambi gli enti collaborerà attivamente per intensificare le azioni a supporto della popolazione migrante, sia stanziale che in transito, presente in provincia includendo anche la precoce identificazione delle persone vulnerabili o con problematiche sanitarie, la loro adeguata segnalazione e l’invio verso i servizi competenti per una successiva presa in carico e follow up.