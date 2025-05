Quasi 20.000 visitatori per la tappa della nave Amerigo Vespucci a Porto Empedocle

eventi

Grande successo per la 10a tappa del Tour Mediterraneo Vespucci a Porto Empedocle. Sono quasi 20.000 i visitatori che sono saliti a bordo della Nave Scuola della Marina Militare nella breve sosta a Porto Empedocle il 31 aprile e il 1° maggio. Nave Amerigo Vespucci e il suo equipaggio sono stati accolti a Porto Empedocle con grande calore e tante manifestazioni di stima e affetto. La tappa di Porto Empedocle è stata anche un’importante occasione per il Tour Mediterraneo Vespucci per rendere omaggio ad Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025. Gli allievi della Prima Classe dell’Accademia Navale di Livorno, attualmente imbarcati su Nave Amerigo Vespucci, hanno inoltre visitato la Valle dei Templi.

La prossima tappa in Sicilia del Tour Mediterraneo Vespucci sarà a Palermo dall’8 all’11 maggio. Lungo la sua rotta per Reggio Calabria (dove farà tappa con il Villaggio IN Italia dal 5 al 7 maggio), Nave Amerigo Vespucci farà una serie di passaggi ravvicinati nelle acque antistanti la costa orientale della Sicilia. Dopo quelli di oggi nelle acque di Avola, e Augusta nella giornata di domani 3 maggio la Nave più bella del mondo si potrà ammirare in altri punti: tra le 9.00 e le 9.30 circa nelle acque antistanti i Giardini Naxos, il 4 maggio tra le 15.00 e le 18.00 circa nelle acque antistanti Catania in occasione del “Catania Airshow” che porterà due eccellenze italiane molto amate dal pubblico come Nave Amerigo Vespucci e le “Frecce Tricolori” ad essere in Sicilia nella stessa giornata. Il 7 maggio nel primo pomeriggio, Nave Amerigo Vespucci, nel suo viaggio verso Palermo, farà un passaggio ravvicinato nelle acque antistanti Milazzo e nel tardo pomeriggio alle isole Eolie, tra Lipari e Vulcano.