Racalmuto, salta il cartellone estivo della fondazione Sciascia: la famiglia contro il sindaco

La polemica

I congiunti dello scrittore parlano di una «decisione illegittima» e aprono una polemica sulla linea seguita da Bongiorno

Salta a Racalmuto il programma estivo della fondazione Leonardo Sciascia. Il cartellone prevedeva tra luglio e agosto sette presentazioni di libri e incontri con gli autori e cinque spettacoli teatrali. Ma il programma è stato fermato (“è da rimodulare”) dal sindaco Calogero Bongiorno, eletto il 9 giugno, che per statuto è anche presidente della fondazione. Dura la reazione della famiglia Sciascia che parla di una «decisione illegittima» e apre una polemica sulla linea seguita da Bongiorno. «Il sindaco – dice Vito Catalano, nipote dello scrittore – dovrebbe solo presiedere il consiglio di amministrazione durante il suo mandato. Invece manda convocazioni e ignora le decisioni già prese, le consuetudini stabilite in trent’anni e perfino le regole della semplice cortesia».