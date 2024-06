Ravanusa, un parco giochi inclusivo dedicato a Samuele

servizi

L'inaugurazione è prevista per il 13 giugno, alle 11:30, alla villa comunale

Un Parco giochi inclusivo dedicato a Samuele il bimbo mai nato a causa dell’esplosione dell’11 dicembre del 2021 dove morirono anche il papà Giuseppe Carmina e la mamma Selene Pagliarello che lo portava in grembo. L’iniziativa che si svolgerà il prossimo 13 giugno è del comune di Ravanusa e del Lions Club Ravanusa -Campobello. Infatti, i giochi che l’amministrazione comunale ha già posizionato nella villa Comunale sono stati donati dal Lions Club Ravanusa Campobello grazie ad una raccolta fondi alla quale hanno partecipato i Lions del Distretto 108Yb Sicilia, il Multi Distretto Italia e i privati cittadini.

Grazie alla loro sensibilità e ai lavori che il Comune di Ravanusa sta continuando a portare avanti con l’imminente implementazione dei giochi, la videosorveglianza e l’illuminazione dell’intera villetta, si riuscirà a restituire al paese un importante centro di aggregazione. Il prossimo 13 giugno per l’occasione all’inaugurazione di questo parco giochi inclusivo saranno presenti oltre alle autorità civili, religiose e lionistiche anche le associazioni locali ed i ragazzi che avranno così modo di giocare in un parco inclusivo dove le aree gioco sono costruite per bambini di tutte le abilità.