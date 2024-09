Realmonte, consegnati due beni confiscati al Comune

Agrigento

Si tratta di una abitazione e di un terreno in località Monterosso

Un terreno e un’abitazione confiscati alla criminalità organizzata sono stati consegnati al Comune di Realmonte. I beni si trovano il località Monterosso e sono stati affidati, dopo che il sindaco Sabrina Lattuca aveva manifestato interesse all’acquisizione, dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc).

A consegnare i beni è stato il dirigente Cosimo Antonica: «Sono grato al sindaco per la sensibilità istituzionale dimostrata nell’acquisizione di ulteriori immobili confiscati, rendendosi pienamente partecipe nella strategia di valorizzazione condivisa con l’Anbsc, finalizzata a una riutilizzazione sociale e legale, a vantaggio della collettività comunale, in una provincia ad alto indice di rischio». «Ringrazio Cosimo Antonica e la prefettura di Agrigento – dichiara Lattuca – per la disponibilità, professionalità e l’impegno profusi al fine di mettere in campo strategie per la riutilizzazione sociale e legale dei beni confiscati. Ciò, con lo scopo di dare un segnale preciso di legalità. Monito per le nuove generazioni e segno inconfutabile della presenza dello Stato. Realmonte c’è!»

