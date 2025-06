Realmonte, domani a Villa Romana “Iddi – Voci itineranti”

Cultura & Società

Il primo tema che sarà trattato è importante e spesso trascurato: fragilità, giovani e suicidi all’università

Si inserisce nel calendario degli eventi di Mosaic Summer, proposti dalle associazioni Mariterra e Fuoririga e dal Baglio Pileri e ancora, dal Parco Valle dei templi e da Agrigento Capitale italiana della Cultura, il primo incontro “Iddi – Voci itineranti” in programma il 26 giugno, alle 18:30, a Villa Romana a Realmonte. Il format letterario non si limita a una mera presentazione ma va oltre. È ascoltare e ascoltarsi, interrogare e interrogarsi. Il primo tema che sarà trattato da “Iddi – Voci itineranti” è importante e spesso trascurato: fragilità, giovani e suicidi all’università. E a discuterne saranno Dario La Mendola, Nikolai Prestia e Martina Riolo. Presente all’appuntamento, moderato da Monica Brancato, anche Il mercante di libri di Alessandro Accursio Tagano. Nel corso della serata, saranno presentati i libri “Trattato sull’ironia dei fiori” di Dario La Mendola, e “La coscienza delle piante” di Nikolai Prestia. Il Mosaic Summer proseguirà il 15 luglio prossimo con il Cinema sotto le stelle, nel contesto delle iniziative di Mo’ me lo segno, durante il quale sarà proiettato il film Disney Wall-E. Il 20 luglio si terrà l’Eco Village Fest, il Festival per l’ambiente, durante il quale si terranno laboratori per grandi e piccini, musica, eco e food market. E ancora, il 28 luglio, nell’ambito di “Iddi – Voci itineranti” si presenteranno i libri “Isole Niure”, di Salvo Di Carlo, e “L’implosivo”, di Roberto Mandracchia, con l’intervento del giornalista Gero Tedesco mentre a moderare l’incontro sarà Monica Brancato. Luglio si concluderà martedì 29 con il secondo appuntamento con Mo’ me lo segno e la proiezione del film del 1985 “Sono un fenomeno paranormale”, per la regia di Sergio Corbucci e con Alberto Sordi. Gli eventi proseguiranno ad agosto e si concluderanno il 7 settembre prossimo con il concerto di Olivia Sellerio “Zara Zabara, canzoni per Montalbano” in collaborazione con il Light Blue Festival.

