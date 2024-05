Realmonte, inaugurata la Casa del Libro

cultura & società

È messa a disposizione dall’associazione la “Casa del Libro” presieduta dallo scrittore Pascal Schembri

È stata inaugurata a Realmonte “la Casa del Libro” alla presenza del sindaco Sabrina Lattuca, del prefetto di Agrigento Filippo Romano, delle autorità civili e militari territoriali, del sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, degli alunni dell’Ic Garibaldi di Realmonte e di tantissimi cittadini. Una biblioteca che metterà a disposizione gratuitamente i volumi a chi interessato. La struttura si trova nella centralissima piazza Umberto I. È messa a disposizione dall’associazione la “Casa del Libro” presieduta dallo scrittore Pascal Schembri. L’iniziativa di grande rilevanza culturale e sociale, ha dato vita , anche, ad una convenzione, stipulata dal sindaco Sabrina Lattuca e dal presidente Pascal Schembri. Dopo la benedizione dei locali da parte di don Angelo Chillura, presente anche don Fabio Maiorana, si è proceduto al taglio del nastro ed alla scopertura di una targa, all’interno della Casa del Libro, dedicata a Felice Vaccaro, prematuramente scomparso, già presidente del Consiglio Comunale che sostenne, impegnandosi personalmente, da sempre la creazione del prezioso punto culturale per la comunità realmontina e per i turisti che arrivano nella Città della Scala dei Turchi. La collaborazione tra l’associazione e l’amministrazione comunale proseguirà durante il periodo estivo con la cerimonia di consegna del premio letterario” Scala dei Turchi “che avrà luogo il 31 agosto p. v. in una della magnifiche cornici del comune di Realmonte per le categorie: narrativa, saggistica, poesia e storia. Ed ancora, saranno consegnati due attestati alla memoria di personaggi che hanno operato a favore della promozione turistica del territorio agrigentino”.