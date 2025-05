Realmonte, l’ex sindaco Lattuca impugna al Tar la delibera con cui è stata sfiduciata

enti locali

Impugnato anche il decreto regionale che ha incluso il Comune di Realmonte tra quelli in cui saranno rinnovati sindaco e Consiglio il 25 e 26 maggio.

L’ex sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, ha proposto ricorso al Tar Sicilia-Palermo contro la deliberazione con la quale lo scorso 14 marzo era stata sfiduciata, ritenendola illegittima. Con il medesimo ricorso è stato impugnato anche il decreto dell’assessore delle Autonomie Locali che ha incluso il Comune di Realmonte tra quello in cui saranno rinnovati sindaco e Consiglio comunale il 25 e 26 maggio. Lattuca era stata eletta sindaco nell’ottobre 2020. A seguito dell’approvazione della mozione di sfiducia, il presidente della Regione Siciliana ha nominato Carmelo Burgio commissario straordinario del Comune di Realmonte.