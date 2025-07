Realmonte, terza edizione dell’Eco Village Fest

cultura & società

Ancora un altro appuntamento a Villa Romana a Realmonte. Domenica, dalle 10 a mezzanotte, si terrà la terza edizione dell’Eco Village Fest. Una giornata dedicata non soltanto al divertimento ma a diversi workshop, laboratori che coinvolgeranno adulti, ragazzi e bambini, e ancora giochi, musica, sport in acqua, market dell’artigianato e del buon cibo. Il tutto condito dal divertimento e da “tanta voglia di cambiare il mondo”. Il programma dell’Eco Village Fest comincerà alle 10 con la raccolta in spiaggia delle cicche di sigarette. Si proseguirà con i laboratori anche per gli adulti, quali, ad esempio, acquerelli, bonsai, formaggi, … e alle 18 si darà il via ai market del cibo e dell’artigianato. Non solo. A presentare l’Eco Village Fest sarà Riccardo Gaz mentre la special guest è Ilenia Curiale di “Ti ci devo portare in Sicilia” che presenterà il suo nuovo libro. La serata proseguirà con proiezioni e dj set.

