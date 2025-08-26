Realmonte, torna la “Padellata dell’Amicizia” a due passi dalla Scala dei Turchi

l'iniziativa

Il 29 agosto alle 20

Ci siamo. Come ogni anno, a pochi metri dalla Scala dei Turchi, si svolgerà, la quattordicesima edizione della “Padellata dell’Amicizia”, con la distribuzione di gamberi per tutti gratuitamente. La manifestazione che anno dopo anno richiama centinaia di persone, molti dei quali turisti, chiude un po’ la stagione estiva. La Padellata dell’Amicizia, coinvolge tante persone a cominciare dai padellari che già un giorno prima dell’evento preparano in spiaggia, a pochi metri dal lido Maragià, la maxi padella.

L’iniziativa, in programma il 29 agosto intorno alle ore 20, è voluta fortemente dalla famiglia Cinquemani.«Da ormai 14 anni – dice Giuseppe Cinquemani – questa padellata rappresenta un momento di grande amicizia tra i residenti e i turisti con lo sfondo la splendida Scala dei Turchi. Verranno distribuiti oltre 500 chilogrammi di gamberi e la serata si preannuncia assai interessante vista la presenza di musica dal vivo, l’esibizione degli artisti di strada. Abbiamo pensato anche ai più piccoli con diversi giochi e alla fine distribuiremo anche dei gadget a tutti i partecipanti. In un periodo di crisi economica, una serata per tutti visto che non c’è alcun biglietto da pagare».