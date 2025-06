Rete idrica colabrodo a Ribera: agricoltori delusi per irrigazione interrotta

Disservizi

Il presidente dell’associazione Liberi agricoltori Leonardo D’Angelo si è rivolto con una lettera al prefetto di Agrigento e al presidente della Regione Siciliana

Nemmeno il tempo di iniziare, dopo mesi di attesa da parte dei produttori agricoli, che la prima irrigazione di soccorso attivata dal consorzio di bonifica Agrigento 3 in favore delle coltivazioni del comprensorio irriguo di Ribera (Agrigento) è stata già interrotta. Colpa delle condotte idriche, vecchie e danneggiate. «È noto a tutti da tempo che abbiamo una rete idrica colabrodo», dice il presidente dell’associazione Liberi agricoltori Leonardo D’Angelo. Il quale si è rivolto con una lettera al prefetto di Agrigento e al presidente della Regione Siciliana. Ai quali ha manifestato preoccupazione e disagio, ricordando che gli agricoltori speravano di avere l’acqua sin dallo scorso mese di maggio.«Le nostre colture – dice D’Angelo – stanno subendo danni ingenti a causa delle temperature, in questo momento oltre i 35 gradi, e della cronica mancanza d’acqua».