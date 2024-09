Riaperta la tratta ferroviaria Agrigento-Palermo

trasporti

La linea è stata interessata da interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione

Tornano operative in Sicilia alcune linee ferroviarie che nel corso dell’estate sono state interessate da interventi di potenziamento e manutenzione a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), nell’ambito di un articolato piano di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria dell’isola. Tra queste la Agrigento-Palermo. In particolare, nel territorio agrigentino, sono state effettuate attività propedeutiche all’installazione della tecnologia ERTMS (European Railway Traffic Management System), progetto finanziato nell’ambito del PNRR, riguardante il più avanzato sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni, in grado di garantire una migliore regolarità e gestione del trasporto ferroviario. Il rinnovo delle tecnologie con l’attrezzaggio del sistema ERTMS, lo stesso adottato sulle linee alta velocità, garantirà una maggiore affidabilità dell’infrastruttura, determinando un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio.