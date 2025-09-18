Ribera, negata l’acqua per irrigare e il sindaco teme la rivolta degli agricoltori: «E’ un disastro»

l'allarme

Non piove da aprile, agrumenti a rischio

La siccità persistente da aprile e il caldo estivo oltre i 40 gradi mettono a rischio la sopravvivenza degli agrumeti nel comprensorio riberese. Il sindaco Matteo Ruvolo denuncia: «Le due irrigazioni di soccorso garantite finora dalla Regione hanno appena salvato le coltivazioni, ma senza nuova acqua rischiamo un disastro economico e sociale».

La cabina di regia per l’emergenza idrica ha escluso ulteriori forniture dalla diga Castello, privilegiando gli usi civici dell’acqua. «Chiediamo almeno metà dell’acqua dell’ultima irrigazione – circa 200 metri cubi per ettaro – per provare a sostenere l’agricoltura locale», afferma Ruvolo.