l'allarme
Ribera, negata l’acqua per irrigare e il sindaco teme la rivolta degli agricoltori: «E’ un disastro»
Non piove da aprile, agrumenti a rischio
La siccità persistente da aprile e il caldo estivo oltre i 40 gradi mettono a rischio la sopravvivenza degli agrumeti nel comprensorio riberese. Il sindaco Matteo Ruvolo denuncia: «Le due irrigazioni di soccorso garantite finora dalla Regione hanno appena salvato le coltivazioni, ma senza nuova acqua rischiamo un disastro economico e sociale».
La cabina di regia per l’emergenza idrica ha escluso ulteriori forniture dalla diga Castello, privilegiando gli usi civici dell’acqua. «Chiediamo almeno metà dell’acqua dell’ultima irrigazione – circa 200 metri cubi per ettaro – per provare a sostenere l’agricoltura locale», afferma Ruvolo.
Intanto i sindaci propongono di utilizzare per gli usi civici le riserve degli invasi Fanaco e Leone, che contengono attualmente 3,8 milioni di metri cubi d’acqua. Domani è prevista una riunione della cabina di regia con Siciliacque e l’Assemblea territoriale idrica, in cui entreranno nel merito della situazione.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA