Riconoscimenti letterari alla poetessa Giuseppina Mira

cultura & società

Sono stati consegnati nella sede della Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto nel contesto della XVII edizione del Premio “Una Poesia per la Pace”

La poetessa Giuseppina Mira, presso la rinomata sede della “Fondazione Leonardo Sciascia” di Racalmuto, ha ricevuto tre prestigiosi riconoscimenti letterari per la XVII edizione del Premio “Una Poesia per la Pace”. L’evento è stato organizzato dal presidente dell’Associazione “Un sogno per domani”, Nicola Macaluso, la Giuria è stata presieduta dal noto poeta Gero Miceli e la presentatrice è stata l’operatrice culturale Viviana Caparelli, coadiuvata da Nicola Macaluso. Alla poetessa Giuseppina Mira (al centro nella foto) sono stati assegnati: Primo Premio per la lirica “La vite e i tralci”, “Premio alla Cultura” per la poesia “Amo la Valle dei Templi di Agrigento” ed una “Menzione Speciale” per la poesia “Scrivevi per lottare”, dedicata al Maestro Leonardo Sciascia.

Dalla motivazione del Primo Premio, stilata dal presidente della Giuria, Gero Miceli, si riportano alcune notazioni: “ L’incipit Sradicati dalla vite i tralci non si aggrappano all’amore incarna la fragilità delle relazioni umane, quando sono private delle loro naturali condizioni di vera umanità, fondamentali per essere anche operatori di Pace. In questo testo Giuseppina Mira si distingue per la profondità simbolica e l’originalità espressiva. Attraverso l’uso della metafora della vite e dei tralci, l’autrice esplora con maestria temi universali come l’amore, la pace, la solitudine e la solidarietà, toccando il cuore del lettore e suggerendo riflessioni profonde. La musicalità e la struttura poetica arricchiscono l’opera, rendendola un esempio di poesia che non solo emoziona, ma illumina il significato più profondo delle relazioni umane”.