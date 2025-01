Ritrovato l’uomo che era scomparso da Sciacca

Carabinieri

L’uomo si trovava in spiaggia, in contrada Maragani

È stato ritrovato dai carabinieri Calogero Lombardo, il 59enne di Sciacca (Agrigento) del quale i familiari avevano denunciato la scomparsa. L’uomo si trovava in spiaggia, in contrada Maragani. Lombardo è stato accompagnato in ospedale per accertamenti, ma sta bene. Non si conoscono le ragioni per le quali si era allontanato facendo perdere le sue tracce.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA