Sambuca di Sicilia, ritrovato il pastore scomparso: era in una cantina abbandonata

Dopo oltre 24 ore di apprensione, è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi il pastore 47enne di nazionalità rumena, scomparso nei dintorni di Sambuca di Sicilia. L’uomo è stato individuato all’interno di una vecchia cantina abbandonata in contrada Adragna, grazie all’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco di Sciacca e della Protezione Civile di Santa Margherita Belice.

Le ricerche, scattate all’alba, hanno coinvolto il reparto TAS del comando di Agrigento, unità cinofile e un elicottero dei Vigili del Fuoco proveniente da Catania. Il pastore, in discrete condizioni fisiche, si sarebbe nutrito con acqua e mele. Restano ignote le cause della sua scomparsa, ma il ritrovamento ha posto fine a un’intensa operazione di soccorso che ha mobilitato uomini e mezzi in tutta la zona.

