San Giovanni Di Dio, donazioni da pazienti soddisfatti

sanità

“In un tempo in cui la fragilità si è fatta presenza concreta, ho trovato in voi non solo competenza medica ma anche umanità, responsabilità e dedizione autentica”. Comincia così la lettera di ringraziamento scritta da un papà che si è rivolto alle cure dell’Unità di terapia intensiva neonatale (Utin) del San Giovanni di Dio per la propria figlioletta. L’uomo rende concreto il ringraziamento al personale sanitario con una donazione che comprende diverse attrezzature: letto di rianimazione pediatrica, materasso, culla e fasciatoio su ruote. “Non è solo un ringraziamento personale – precisa – ma anche un riconoscimento pubblico del valore del vostro operato che spero possa essere d’esempio per tutta la categoria affinché il paziente sia sempre messo al centro, con rispetto, competenza e umanità”.