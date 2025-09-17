Scala dei Turchi, le erbacce le taglia il gestore del lido anziché il Comune

il caso

L'iniziativa di Antonello Cinquemani a Realmonte

La nuova amministrazione comunale di Realmonte, sotto la guida del nuovo sindaco Mallia, fin dal suo insediamento ha provveduto a bonificare, in pratica, tutta la città comprese le frazioni. Ma ha dribblato e non ne conosciamo il motivo, malgrado le numerose sollecitazioni, a bonificare l’unica strada di accesso libero alla Scala dei Turchi che poi non è che la discesa che porta al Lido Majata.

Le erbacce non consentivano agli automobisti una visuale decente. Inoltre, si è creato un habitat naturale per gli insetti. Visto che dal Comune non è stato preso alcun provvedimento, ed a seguito di numerose lamentele di turisti e residenti che ogni giorni percorrono la discesa sia per visitare la Scala che per recarsi al mare, il proprietario dei lidi Majata e Maragià, Antonello Cinquemani, non nuovo comunque a questo genere di cose, con l’aiuto di un suo dipendente, ha provveduto a liberare la discesa dalle erbacce restituendo un paesaggio splendido. Siamo ancora in estate piena, giornalmente la discesa è molto transitata, pertanto non rimane che applaudire all’iniziativa del privato che in questo caso si è sostituito all’ente locale.

