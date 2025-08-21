Sciacca, Aerobic Competition 2025: spettacolo e cultura con la Nazionale italiana Juniores

sport

Nelle serate di venerdì 22 e sabato 23 agosto il palco allestito nell’atrio inferiore del Palazzo Municipale si trasformerà per l’occasione in una vera e propria arena sportiva e artistica

È stata presentata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, la XVI edizione di Aerobic Competition – Trofeo Città di Sciacca, la manifestazione sportiva organizzata dall’ASD Discobolo con il patrocinio del Comune di Sciacca e la collaborazione della Federazione Italiana Ginnastica. Alla conferenza stampa hanno preso parte i dirigenti e i tecnici dello storico sodalizio saccense, l’Assessore comunale allo Sport Valeria Gulotta, e i tecnici federali Emanuele Pagliuca e Federica Schiaffino, a testimonianza dell’importanza e del prestigio che l’evento ha assunto nel panorama nazionale della ginnastica aerobica, un appuntamento che ogni anno esalta la qualità della ginnastica aerobica e contribuisce a promuovere Sciacca come città dello sport e della cultura