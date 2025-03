A Sciacca il campionato regionale di freccette, vincono gli atleti del Modica Darts

sport

Nella categoria “Singolo” successo per Loris Polese, primo anche nel “Doppio” insieme a Gianni Alessandrello. In Sicilia attivi tre club a Sciacca, Modica e Lentini

Si è svolta a Sciacca la terza edizione del Campionato regionale di freccette, disciplina in grande crescita anche in Sicilia. La manifestazione nello scorso week end è stata organizzata dal Dart Club Sciacca. A partecipare sono stati i Dart Club di Sciacca, Modica e Lentini. Nella sede di via dei Tigli del club saccense due giorni di sano sport, competizione, ma soprattutto amicizia. All’evento hanno preso parte giocatori di freccette provenienti da diverse città siciliane, ma anche appassionati di altre nazioni, come la Svizzera, tesserati con le associazioni siciliane.

Nella categoria singolo ha vinto Loris Polese di Modica, che ha preceduto il compagno di squadra Gianni Alessandrello e il saccense Michele Veneziano. Il premio checkout è stato assegnato a Michele Veneziano con una chiusura a 120, mentre il premio best leg è stato conquistato da Loris Polese per avere chiuso un leg in 15 frecce. Anche nella categoria doppio successo modicano con Loris Polese e Gianni Alessandrello, secondi i saccensi Nino Marciante e Michele Veneziano, terzi Stefano Cammarata e Calogero Sutera.