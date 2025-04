Sciacca, incendio danneggia la mansarda di una palazzina

cronaca

Allarme nel quartiere San Michele. Il rogo forse scaturito da un corto circuito

Causato con molta probabilità da un corto circuito, un incendio nel primo pomeriggio di oggi ha danneggiato seriamente una mansarda di una palazzina in via Ciaccio, nel quartiere di San Michele. Fortunatamente non ci sono feriti. Sul posto dopo l’allarme sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che oltre a spegnere le fiamme sono riusciti con tempestività a recuperare la bombola del gas che si stava pericolosamente surriscaldando. L’episodio si è verificato intorno alle 13.30, nella giornata in cui l’intero quartiere ospita il mercato settimanale. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere agevolmente il luogo dell’incendio grazie al fatto che tutte le bancarelle sulla piazza Noceto e nelle vie circostanti avevano ormai lasciato il sito e liberato i due asse viari.

