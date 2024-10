Sciacca, inchiesta su mafia e appalti: morto in carcere Mimmo Maniscalco

cronaca

L'indagine della Dda ha fatto luce sulla riorganizzazione del clan all’indomani della morte dello storico capomafia Totò Di Gangi.

È morto la scorsa notte nel carcere di Voghera, dove era detenuto, il saccense Mimmo Maniscalco, di 59 anni, coinvolto in un’inchiesta dello scorso luglio della Direzione Distrettuale Antimafia che avrebbe smantellato la cosca di Sciacca. La morte sarebbe avvenuta per un improvviso infarto. Maniscalco, che in passato era stato coinvolto e poi assolto nell’indagine denominata “Montagna”, insieme ad altre persone era accusato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Poche settimane dopo il Tribunale per il Riesame accolse un’istanza dei suoi difensori e annullò parzialmente l’ordinanza cautelare nei suoi confronti, confermando però la misura cautelare della custodia in carcere.