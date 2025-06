Sciacca, Palermo e Gibellina in campo per il memorial “Roccazzella”

volley

La manifestazione, in programma domani, oltre alla disputa di un torneo amichevole, prevede anche la consegna della prima edizione del Premio Nino Roccazzella

È in programma domani, sabato 14 giugno al palatenda “Nino Roccazzella” di Sciacca, l’annuale manifestazione in ricordo proprio del tecnico e dirigente di pallavolo a cui è intitolato l’impianto, scomparso prematuramente nel 2012. Si tratta della XIII edizione di un memorial con cui amici e appassionati di pallavolo di Sciacca e di tutta la Sicilia, vogliono ricordare la figura di Nino Roccazzella e la sua grande passione sportiva. L’edizione di quest’anno prevede un triangolare amichevole tra le società Scalia Sciacca, Rosso Pomodoro Palermo, entrambe partecipanti all’ultimo campionato di serie B nazionale, ed il Volley Gibellina, che ha disputato il campionato regionale di serie C.

A scendere in campo non solo i giocatori delle tre squadre, ma anche quelli di Sciacca e della zona che oggi militano in formazioni di serie A e B. La manifestazione sportiva sarà preceduta da testimonianze di quanti gli sono stati vicino e di atleti cresciute sotto le sue cure tecniche. Nino Roccazzella è stato tra i principali protagonisti del settore giovanile pallavolistico siciliano e non a caso molti giocatori di Sciacca che hanno cominciato con lui l’attività, continuano ancora oggi a calcare i campi di squadre di A e B.Carattere apparentemente burbero, Roccazzella era però dotato di grande umanità e lottava con molta determinazione per la crescita dello sport. Per anni è stato fulcro principale della pallavolo saccense, che ha allenatore sia in B che in C.