Sciacca, si presenta l’ultimo libro di Raimondo Moncada

L’appuntamento è domani, all 18, al Circolo di Cultura di corso Vittorio Emanuele

È la prima presentazione in assoluto del saggio di Raimondo Moncada “Pietro Germi. Gli anni felici in Sicilia” (edizione VGS libri). E si farà a Sciacca, dove il regista genovese ha girato il primo e l’ultimo dei suoi film siciliani: “In nome della legge” e “Sedotta e abbandonata“. Sarà una presentazione corale, con illustri relatori, con il patrocinio di Istituzioni e il sostegno di prestigiose realtà culturali: il Comune di Sciacca, l’Associazione “Pietro Germi”, lo Sciacca Film Fest, il Circolo di Cultura, la società Futuris organizzatrice del Carnevale di Sciacca 2025. L’appuntamento è per venerdì, 21 febbraio, alle ore 18, al Circolo di Cultura (la cui sede si trova nel tratto di corso Vittorio Emanuele trasformato nel 1963 in set del film “Sedotta e abbandonata”).

Apriranno l’incontro il sindaco Fabio Termine, l’assessore alla Cultura Simone Di Paola e il presidente del Circolo di Cultura Giovanni Di Vita. Ci saranno poi gli interventi del presidente dell’Associazione “Pietro Germi” Vincenzo Raso e del direttore artistico dello Sciacca Film Fest Sino Caracappa. Il giornalista e scrittore Massimo D’Antoni modererà l’incontro inserito, come evento collaterale culturale, nel programma dello storico Carnevale di Sciacca 2025.