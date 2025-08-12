Sciacca, tragedia sfiorata in alto mare: peschereccio coinvolto in un incidente con una nave mercantile

mediterraneo

Avviate indagini per ricostruire la dinamica e individuare il grande natante

Momenti di tensione in mare aperto la scorsa notte per un peschereccio della flotta saccense, coinvolto in un incidente con un’altra imbarcazione, molto probabilmente una nave mercantile. Secondo le prime ricostruzioni, il natante sarebbe stato speronato durante le operazioni di pesca, in circostanze ancora da chiarire.

Fortunatamente, l’impatto non ha provocato gravi danni alla struttura dell’imbarcazione, che è riuscita a fare rientro in porto autonomamente. Nessuno dei marinai a bordo ha riportato ferite, ma l’episodio ha generato attimi di forte paura tra l’equipaggio. Le autorità marittime sono state prontamente informate tramite una denuncia formale, e sono già state avviate le indagini per accertare la dinamica dell’accaduto.