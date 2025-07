Sconto sulla Tari a chi adotta un cane a Siculiana

Iniziative

Uno sconto fino a 500 euro sulla tassa comunale dei rifiuti per chi adotta un cane. Questa l’iniziativa del sindaco di Siculiana (Agrigento) Giuseppe Zambito che ha chiesto e ottenuto dal consiglio comunale la modifica del regolamento sulla Tari. I cani da adottare sono quelli che si trovano tuttora in custodia nel canile convenzionato con il comune.

«Proviamo in tal modo a dare una risposta al fenomeno dell’abbandono dei cani, che purtroppo persiste – spiega Zambito – previsto anche un contributo pubblico alle spese per il sostentamento dell’animale adottato. C’è naturalmente anche una finalità animalista: i cani custoditi in canile non sono tutti randagi, molti sono stati abbandonati dai loro vecchi padroni. Con la nostra iniziativa vogliamo dare loro una seconda possibilità di inserirsi in un contesto familiare».Il cane adottato, e che produrrà il beneficio dello sgravio sulla Tari, sarà già vaccinato, sterilizzato e provvisto di microchip, riducendo ulteriormente i costi iniziali previsti per chi normalmente acquista un cucciolo.

