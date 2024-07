Scontro tra due moto, turista di Genova muore ad Agrigento

sulla statale 640

L'incidente nei pressi della casa natale di Pirandello

Incidente mortale sulla strada statale 640, in contrada Caos, a Porto Empedocle. Lo scontro si è verificato fra una Vespa Piaggio 125 e una moto di grossa cilindrata. A perdere la vita è stato Pierluigi Vaccarezza, 76enne, di Genova che viaggiava insieme alla moglie. La coppia era in vacanza nell’Agrigentino e, a quanto pare, stava facendo rientro dalla spiaggia.L’uomo che ha perso, sul colpo, la vita era alla guida della Vespa che si è scontrata con una moto di grossa cilindrata guidata da una donna, rimasta ferita, così come la moglie della vittima. Entrambe le donne sono state portate in ospedale, ad Agrigento. La strada statale è stata chiusa al traffico.

