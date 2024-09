Sequestro di prodotti ittici a Cianciana, multato un ambulante

cronaca

Riscontrare violazioni della normativa comunitaria in materia di tracciabilità dei prodotti

Prodotti ittici non tracciabili, maxi sequestro a carico di un venditore ambulante nell’Agrigentino. I controlli sono scattati da parte dei militari della stazione carabinieri di Cianciana e del personale della capitaneria di porto di Porto Empedocle. Le attività di verifica hanno permesso di riscontrare violazioni della normativa comunitaria in materia di tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Il venditore non avrebbe garantito le dovute informazioni obbligatorie sugli imballaggi e sulle etichette, non assicurando, quindi, la corretta tracciabilità dei prodotti in vendita. L’ambulante è stato multato per 1.500 euro e circa 30 chili di prodotti sono stati sequestrati.

