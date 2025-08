Shooting di Clizia Incorvaia alla Scala dei Turchi e scoppia la polemica: «Chiusa per me? Informatevi tutti»

Le precisazioni

La modella e influencer di origini agrigentine è stata attaccata sui social

Quel sito Clizia Incorvaia lo conosce bene. La modella e influencer, di origini agrigentine, la Scala dei Turchi l’ha frequentata per tanti anni e forse non è un caso che l’abbia scelta per realizzare uno shooting fotografico per uno dei suoi lavori.

Il video e le foto però hanno scatenato una polemica social dal momento che l’influencer è stata accusata di aver fatto “blindare” la Scala, per poter lavorare in tranquillità. Lei ha replicato, sempre sui social, precisando che il sito di marna bianca, patrimonio Unesco, era regolarmente fruito anche da altre persone e che era stato invece chiuso il giorno prima per la campagna fotografica del Light Blue Festival.

“Quindi prima di scrivere il falso, informatevi tutti”, ha scritto in una stories su Instagram dove invece in tanti hanno apprezzato che lei, con la sua bellezza, non avesse fatto altro che valorizzare ulteriormente una delle attrazioni turistiche più note della Sicilia.