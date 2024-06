Si aggrava il bilancio dell’incidente di San Leone: i morti ora sono due

l'incidente

Dopo Salvatore Vetro non ce l'ha fatta nemmeno Salvatore Barba. I due erano di Favara

Si aggrava il bilancio del tragico incidente della notte scorsa a San Leone. E’ morto anche uno dei tre feriti. Si tratta di Salvatore Barba di 32 anni di Favara. Il ragazzo era ricoverato in condizioni disperate ma purtroppo non ce l’ha fatta. Nell’immediatezza era morto il ventenne, Salvatore Vetro, anche lui di Favara.

A scontrarsi sul viale Delle Dune a San Leone sono stati due scooter. Vetro è spirato poco dopo l’arrivo all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Altri due in codice rosso sono stati elitrasportati a Caltanissetta e al Civico di Palermo e per Barba non c’è stato nulla da fare.