Si barrica in casa e minaccia la madre, poi l’irruzione dei carabinieri: tensione a Favara

dramma sfiorato

Per tutta la notte è rimasto barricato in casa a Favara, nell’Agrigentino. In evidente stato di alterazione e brandendo un’arma, poi risultata giocattolo con proiettili a salve, ha tenuto con il fiato sospeso un intero quartiere.

Dopo aver minacciato la madre si era chiuso in casa, in un appartamento in viale Stati Uniti, per ore i carabinieri hanno cercato di stabilire un contatto e di negoziare, tentando di farlo uscire. Per tutta tutta la notte l’area è rimasta presidiata dalle forze dell’ordine. Stamani all’alba l’irruzione dei carabinieri nell’appartamento. L’uomo, un 52enne, è stato bloccato e condotto in ospedale ad Agrigento per le cure del caso.

