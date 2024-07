Siccità, acqua dal Sosio per l’agricoltura in tre Comuni dell’Agrigentino

Regione Sicilia

L’intervento consisterà essenzialmente nella sistemazione e rinaturalizzazione dei meandri fluviali posti a monte della traversa Favara, per attingere direttamente dalle acque del fiume Sosio-Verdura

Finanziato dalla Regione con 500mila euro, tramite la Protezione civile, il progetto di sistemazione idraulica del Fiume Sosio-Verdura a monte della traversa Favara di Burgio, in località Poggio Diana. Il progetto, redatto dall’Autorità regionale di bacino porterà acqua a tre Comuni dell’Agrigentino – Burgio, Caltabellotta e Ribera – per soddisfare i bisogni irrigui dei campi agricoli che ricadono nei 3 centri e risparmierà quella idropotabile.