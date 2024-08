Siccità, Cocina ai sindaci: «Guasto a Burgio riparato in tempi veloci. Andiamo avanti tutti insieme»

Soluzioni

La dichiarazione del dirigente generale del dipartimento regionale della Protezione civile regionale

Il guasto al pozzo di Favara di Burgio, in provincia di Agrigento, è stato riparato in 24 ore invece che nei tre giorni previsti, limitando così al minimo i disagi per le popolazione dei comuni costieri, serviti proprio dall’impianto in avaria che ha la capacità di produrre a regime 50 litri al secondo d’acqua. Lo annuncia il dirigente generale del dipartimento regionale della Protezione civile regionale Salvo Cocina, che nell’immediatezza del guasto e valutate le possibili gravi conseguenze, aveva invitato l’ingegnere Burruano, direttore di Sicilacque, a porvi rimedio in tempi brevissimi, così come è stato fatto, approntando subito tecnici, operai e materiali e mettendo in atto rimedi urgenti per assicurare l’acqua nella zona costiera dell’Agrigentino.

Nelle prime ore successive al guasto e in attesa del ripristino, Siciliacque ha prelevato temporaneamente 20 lt/sec da tutti i serbatoi di riserva della linea Garcia-Montescuro e poi, esauriti questi, nelle ore successive da aree del trapanese ove recentemente sono stati reperiti e realizzati dalla stessa Sicilacque e da alcuni sindaci nuovi pozzi finanziati dalla Protezione civile regionale.La popolazione non ha risentito molto della riduzione di fornitura perché, oltre alla compensazione fatta, Aica è riuscita a immettere in rete acqua per ulteriori 40 lt/sec dal nuovo pozzo di Grattavoli, nel territorio di Sciacca. Si tratta di un altro dei pozzi finanziati dalla Protezione civile regionale che ha seguito costantemente l’evoluzione dell’intervento di riparazione del guasto di Favara di Burgio con lo scopo di vigilare sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori.