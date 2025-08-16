meteo
Sicilia, nel pomeriggio previsti forti temporali in diverse province
Sarà interessato l'entroterra
“Si accentua l’instabilità sulla Sicilia che si concretizzerà in particolar modo nel pomeriggio odierno”. È la comunicazione del Centro metereologico siciliano che ha pubblicato l’immagine delle prossime perturbazioni.
“Ci attendiamo forti temporali – prosegue la comunicazione – su gran parte dell’entroterra siculo con particolare attenzione all’ennese, nisseno, ragusano, siracusano, entroterra del messinese, palermitano. Saranno possibili sconfinamenti lungo la costa tirrenica, specie del messinese, localmente anche su agrigentino e costa ionica”.rag
