Siciliacque “smentisce” Aica: «Nessun accordo sul debito». I conti restano pignorati e gli stipendi non sono pagati

Il caso

La società ha un credito di 23 milioni nei confronti dell'azienda che gestisce il servizio idrico nell'Agrigentino

Sulla situazione debitoria di Aica (la società che gestisce il servizio idrico ad Agrigento e provincia) nei confronti di Siciliacque e all’atto di pignoramento presso terzi attualmente in corso (che ha causato il blocco dei conti), Siciliacque ha reso noto che «non è stato raggiunto nessun accordo extragiudiziale e l’unica via per la composizione è dare seguito a quanto stabilito dalla procedura esecutiva in atto». Lo ha sottolineato Siciliacque ricordando che il debito complessivo di Aica, accumulato dal 2023 ad oggi, ammonta a circa 23 milioni di euro come sorte capitale.

Dopo aver avviato le azioni giudiziali per il recupero del credito, Siciliacque ha ottenuto la provvisoria esecutorietà parziale e limitata a circa 2 milioni di euro, oltre spese legali e interessi di mora. E, in assenza di adempimenti spontanei da parte di Aica e dei suoi azionisti, ha attivato i pignoramenti presso terzi.

«Pur apprezzando quanto è stato fatto in questi giorni dal nuovo vertice di Aica, al quale rinnoviamo il supporto, permangono gravissime situazioni debitorie di cui i soci di Aica sono a conoscenza», conclude la società.