Solarium a San Leone intitolato a Patrizia Russo, l'”amarezza” delle famiglie delle altre donne vittime di femminicidio

Il caso

Rossana Alfano e Katia Bonanno: «Il sindaco ha dimenticato Antonella e Ilenia»

Un solarium a San Leone è stato inaugurato dal sindaco di Agrigento Franco Miccichè che ha anche deciso di intitolarlo a Patrizia Russo, una agrigentina uccisa lo scorso anno in Piemonte, dal marito anche lui agrigentino, e di recente condannato all’ergastolo. Ma l’iniziativa ha provocato l’amarezza delle famiglie di altre donne che sono state uccise da chi avrebbe dovuto amarle. Come ad esempio Rossana Alfano, la sorella di Antonella, uccisa dal compagno carabiniere nel febbraio del 2011 che cercò anche di simulare un incidente stradale.

«Carissimo signor sindaco – ha scritto sui sociale Rossana Alfano – sono la sorella di Antonella Alfano. Da premettere che conoscevo Patrizia ed è anche lei una luce soppressa. Ma le porgo una semplice domanda: lei, ma soprattutto chi prima di lei in carica come primo cittadino agrigentino, si è dimenticato di come è morta la mia sorellina nel 2011. Uccisa da chi la doveva tutelare in quanto carabiniere scelto che a suo tempo ha partecipato alla cattura di Brusca… Nessuno si è degnato di ricordare mia sorella uccisa per ben tre volte! Se l’ha dimenticato glielo ricordo in breve: soffocata, poi le ha messo una castagna alla gola e bruciata! Inoltre le ricordo che poco prima di Patrizia è stata assassinata nello stesso identico modo anche Ilenia (Ilenia Bonanno, uccisa a Fontanelle dal marito che poi si è impiccato nel luglio del 2023, ndr). Ripeto non c’entra Patrizia, ma non trovo equità fra queste povere donne ma soprattutto mamme, private dalla gioia dei figli e questi figli privati a vita dalla loro mamma! Sono sinceramente indignata, scusi lo sfogo ma sto male se non dico ciò che penso».