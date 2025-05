Solo 17 depuratori su 53 sono efficienti, la fotografia del disastro della provincia di Agrigento nel report dei carabinieri

il caso

LO studio del centro anticrimine natura dell'Arma. Sette aree urbane scaricano i reflui senza alcun trattamento

Su 53 depuratori della provincia di Agrigento solo 17 sono efficienti, mentre il resto registrano diverse criticità (ben 25) o non funzionano del tutto (11) con almeno sette aree urbane che scaricano i reflui senza alcuna depurazione.

La fotografia del disastro è il report dei Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Agrigento, che d’intesa con il Comando Provinciale, hanno condotto uno studio sul funzionamento degli impianti nell’intera Provincia di Agrigento.

Il Sistema Idrico Integrato nella Provincia di Agrigento – ricordano i carabinieri – è attualmente gestito da A.I.C.A.- Azienda Idrica Comuni Agrigentini, società a capitale interamente pubblico, alla quale, dei 43 Comuni della provincia, hanno aderito, in tempi diversi 33 Comuni.