Srr Agrigento Ovest, al via nelle scuole campagna di sensibilizzazione ambientale

“Messaggero dell'Ambiente”

Comincia domani nelle scuole primarie del comprensorio di Sciacca la campagna di sensibilizzazione ambientale “Messaggero dell’Ambiente”. Si tratta di una serie di incontri organizzati dalla Srr (Società di Regolamentazione Rifiuti) Ato 11 Agrigento Ovest, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale Energia e Pubblica Utilità e la collaborazione degli istituti scolastici comprensivi che hanno aderito e delle Amministrazioni Comunali. Sono quasi 500 gli alunni delle quinte classi coinvolti nelle scuole dei Comuni di Caltabellotta S. Anna, Villafranca Sicula, Lucca Sicula, Sciacca, Menfi, Cianciana, San Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina, Bivona, Alessandria della Rocca, Ribera e Calamonaci.

L’iniziativa mira a creare ulteriori momenti di sensibilizzazione ed educazione ambientale in favore degli allievi presenti nell’area di riferimento della Srr, finalizzati ad una corretta raccolta differenziata e al rispetto e la tutela dell’ambiente, trasferendo poi nell’ambito familiare tali corrette abitudini.Le giornate prevedono la conoscenza delle attività della Srr, lo stato della raccolta differenziata nei Comuni del comprensorio, dialoghi con gli alunni da parte degli educatori ambientali, attività pratiche in aula, distribuzione di volantini informativi, visione di documentari sulla raccolta differenziata e momenti di animazione. Ai giovani allievi verranno inoltre donati accessori scolastici e gadget.