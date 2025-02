Successo della Kolymbetra Nuoto Agrigento alla prima tappa del Campionato d’Eccellenza Fin 2024-2025

sport

La gara si è svolta l’8 e il 9 febbraio nella piscina della Polisportiva Palermo

La A.S.D. Kolymbetra Nuoto di Agrigento, gemellata con la A.S.D. Swim Power, ha partecipato alla prima tappa del Campionato di Eccellenza di Nuoto della Federazione Italiana Nuoto (FIN) 2024-2025, che si è svolta l’8 e il 9 febbraio 2025 nella piscina della Polisportiva Palermo. La competizione ha visto la partecipazione dei nuotatori agrigentini, che hanno avuto l’opportunità di mettersi alla prova su un palcoscenico importante.

Nonostante fosse la loro prima esperienza in un campionato di tale livello, gli atleti della A.S.D. Kolymbetra Nuoto hanno dato il massimo, ottenendo ottimi risultati. Tra i protagonisti della competizione, si sono distinti: Calogero Gabriele Trupia (classe 2014), che ha chiuso al sesto posto nei 25 metri stile libero con un tempo di 18”.9 e al settimo nei 25 metri dorso con un tempo di 24”.6; Carla Biancucci (classe 2016), che ha conquistato la medaglia d’argento con il secondo posto nei 25 metri stile libero con un tempo di 21”.2 e si è classificata decima nei 25 metri dorso con il tempo di 28”.1; Sarah Padacqua (classe 2016), che ha registrato un tempo di 35”.1 nei 25 metri stile libero e di 35”.9 nei 25 metri dorso; Thomas Nigrelli (classe 2016), che ha ottenuto un tempo di 25”.1 nei 25 metri stile libero e di 29”.6 nei 25 metri dorso.