Summer 2025, Marco Catalano: “Sarà un’estate indimenticabile”

musica

Presentati gli eventi: dal tour della "Noche de fuego" agli artisti internazionali ospiti al Mia Garden

I grandi eventi sotto il cielo stellato di San Leone e non solo. In una estate che si conferma essere tra le più gettonate in Sicilia creata ad hoc per Agrigento Capitale italiana della Cultura. In tal senso, l’intervento dei privati colma le lacune di Agrigento Capitale della Cultura che non ha previsto eventi estivi di dance music dedicati ai giovani. E i risultati svolti dai privati sono ben visibili. “Abbiamo creato con netto anticipo il calendario estivo – racconta Marco Catalano, simbolo della movida sul territorio regionale – pensando di soddisfare le esigenze turistiche dei giovani anche in occasione di Agrigento Capitale italiana della Cultura, visto che il cartellone non prevede questo genere di eventi che sono, invece, molto richiesti. E sotto questo punto di vista – prosegue – devo dire che siamo riusciti a centrare l’obiettivo, considerate le tante richieste provenienti da turisti già in città o in arrivo. Questo perché il nostro cartellone di eventi include artisti di altissimo livello, nomi noti a livello internazionale”.

La sede agrigentina per la realizzazione degli eventi è il Mia Garden, location della quale Marco Catalano è il direttore di console. “Al Mia Garden abbiamo appuntamenti straordinari – spiega Marco Catalano – Dopo l’evento Noche de fuego, che lo scorso 28 giugno al Mia Garden ha intrattenuto il folto pubblico con effetti, scenografie e coreografie davvero straordinari, e il “Sabato all’italiana with Pablo” del 5 luglio, che quest’anno ha celebrato il 10° anniversario, il prossimo evento in scaletta è previsto per il 12 luglio con Eiffel 65 e il 31 luglio Luis Fonsi, autore del brano Despacito, che da oltre un decennio fa cantare e ballare il pubblico. L’evento di punta della stagione estiva 2025 del Mia Garden vedrà come protagonista Gigi D’Agostino. E non a caso. Perché D’Agostino farà accendere i riflettori sulla nostra città in ambito nazionale, visto che si tratta di un artista che ha scritto la storia della musica dance”.

La punta di diamante di Catalano rimane però la Noche de fuego: “È il party numero uno in Sicilia e nella top ten degli eventi italiani – sottolinea Catalano – Anche quest’anno abbiamo preferito scegliere poche date e organizzare serate di alto livello per il tour Summer 2025 e già ad aprile la programmazione estiva era già stata stabilita con una decina di eventi in altrettante località. Quest’anno partiamo per una nuova avventura: il 17 luglio Noche de fuego partirà per il Gianpula Village, evento sponsorizzato da Wave Events, a Malta dove torneremo di nuovo ad agosto. Il 27 luglio saremo al Green Valley a Trapani con una line-up da brividi: Elody, Lazza – Shiva, Rovazzi e tantissimi altri artisti che si esibiranno per uno degli eventi di punta dell’estate siciliana ed è per noi motivo di orgoglio partecipare al Green Valley, confrontarci e affiancare artisti di un certo calibro”.