Tartaruga e delfino spiaggiati a Ribera e Sciacca

ambiente

Mazzotta (Wwf): "Sulle spiagge agrigentine partirà una campagna di sensibilizzazione per il riconoscimento delle tracce che lasciano le mamme Caretta caretta quando vanno a depositare le uova sotto la sabbia"

Una tartaruga Caretta caretta e un delfino sono stati individuati sulle spiagge di Ribera e di Sciacca. Erano entrambi morti, forse da qualche giorno, ma le loro carcasse erano integre. La tartaruga della specie Caretta caretta è stata ritrovata esanime, sulla spiaggia di Borgo Bonsignore di Ribera, all’interno della riserva naturale orientata del fiume Platani, dai riberesi Veronica ed Emanuele Gambino che facevano un’escursione nell’area e che hanno chiesto l’intervento del segretario del Wwf Area Mediterranea Giuseppe Mazzotta che, con il volontario Wwf Gaetano Salina, si è recato sul posto per compilare la scheda ed eseguire i rilievi da inviare allo staff scientifico. L’esemplare, della lunghezza di circa 65 cm., con un peso ad occhio di circa 15 kg. ed età di 12-15 anni, è stato segnalato con apposita Pec agli enti interessati per ulteriori studi e per lo smaltimento della carcassa da parte del Comune di Ribera.